Когда выгоднее отдыхать с детьми в Турции

Жителям Перми рекомендуют для отдыха с детьми выбирать конец августа и начало сентября. В это время можно купить путевку на 18% дешевле, рассказала директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина в telegram-канале «Горящие туры от Алины».

«Если ваши дети еще не ходят в школу, лучше лететь с ними на отдых с 25 августа по 15 сентября. Это период начала нового учебного года, поэтому спрос на путевки снижается, и цены становятся довольно привлекательными», — рассказала турагент.



Она добавила, что если рассматривать цены на популярные семейные турецкие курорты, то выгода в этот период может составить от 60 тысяч рублей. Например, путевка на двоих взрослых и ребенка на восемь ночей в пятизвездочный отель с вылетом 28 августа стоит 320 тысяч рублей, а с вылетом 20 августа — 380 тысяч рублей.