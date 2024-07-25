В ХМАО резко подешевели авиабилеты в Санкт-Петербург

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на авиабилеты в Санкт-Петербург в конце августа. Перелет из Сургута в северную столицу подешевел более чем на 10%.

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«Стоимость перелета из Сургута в Санкт-Петербург на 20 августа в одну сторону составляет 9 330 рублей. До этого цена рейса была 10 585 рублей. Соответственно, билеты подешевели на 11,8%», — следует из данных сервиса «Авиасейлс».



Примерно за эту же цену сургутяне смогут слетать в Питер и в конце июля. А наиболее выгодные перелеты из Нижневартовска в Санкт-Петербург приходятся тоже на конец июля и августа. Их стоимость варьируется от 10 до 12,5 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО могут дешево слетать в июле. По информации OneTwoTrip, наиболее выгодными направлениями тогда стали Екатеринбург и Тюмень.