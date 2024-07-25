Семь поступков на пляже, за которые могут оштрафовать

В старой шутке «Кто утонет — тот купаться больше не будет» много правды: пляж — опасное место. Спасти граждан и создать в купальных зонах комфортную для всех обстановку власти пытаются с помощью ограничений, запретов и штрафов. Рассказываем про 7 ситуаций, в которых нарушители правил и законов рискуют потерять деньги.

Разведение костров

Жечь дрова можно только в специально оборудованных местах. В противном случае за разведение огня на пляже грозит штраф от 1500 до 5000 рублей, сказал ведущий юрист ЕЮС Дмитрий Безделин.

Курение в неположенных местах

Смолить сигареты тоже нужно в отведённых для этого местах. Иначе могут наказать на 500–1500 рублей.

Распитие алкоголя

Пляж отвечает признакам места общественного пользования. А в таких местах действуют запреты и ограничения, в том числе на распитие спиртных напитков. Штраф — от 500 до 1500 рублей.

Въезд и парковка автомобилей

Мыть машину на пляже — плохая идея. Не то что наводить чистоту — даже просто заезжать на машинах на пляж нельзя. Всё потому, что Водный кодекс РФ запрещает движение и стоянку транспортных средств в границах водоохранных зон. Проще говоря — на берегах водоёмов. Штраф — от 3000 до 4500 рублей.

Выгул животных

На пляже собака должна быть в наморднике и на поводке. Хозяин обязан следить, чтобы животное не портило чужое имущество.

Размер штрафа за выгул собаки без намордника и поводка на территории пляжа зависит от региона, говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

Засорение территории

Золотое правило: отдохнул на природе — убери за собой. За игнорирование этого требования грозит штраф от 2000 до 3000 рублей, сообщил юрист Владимир Молодкин.

Купание в запрещённых местах

Нельзя заходить в воду там, где выставлены щиты с запрещающими знаками и надписями. Штрафы за такое зависят от региона. Дмитрий Безделин приводит пример Краснодарского края, где за подобное нарушение по местному закону грозит штраф в размере 1000 рублей, а за купание в состоянии опьянения — 300 рублей.

А за что не накажут