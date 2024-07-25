Турист выиграл у РЖД суд за аннулированные билеты на море

За едва не сорвавшуюся поездку на море отсудил деньги у РЖД турист из Оренбурга. Летом прошлого года он со всей семьей собрался на море. Заблаговременно купил билеты в кассе на вокзале и к назначенному в проездных документах времени прибыл к поезду.

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Вот только попасть в него не удалось. Проводник отказала в посадке всем, кроме маленькой внучки. Билеты на остальных пассажиров были аннулированы, хотя сами они ничего для этого не предпринимали. Несмотря на летний ажиотаж, семье удалось оперативно найти новые билеты. Причем, к удивлению, общая стоимость не увеличилась в разы – заплатить за них пришлось всего на 17 тыс. больше, чем за первоначальные. Отдых состоялся, ну а после него туристы подали в суд.

Как выяснилось, билеты по ошибке аннулировал кассир. В итоге закон встал на сторону мужчины. Ему вернули деньги за аннулированные проездные документы, а также возместили разницу в стоимости между первоначальными билетами и теми, что пришлось оперативно покупать взамен. Эту разницу вычтут с кассира в пользу перевозчика.

Ранее TourDom.ru писал, что пассажирка отсудила у РЖД 100 тыс. руб. за давку на вокзале.