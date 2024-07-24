Заболел, передумал или проспал: как вернуть деньги за невозвратный авиабилет

Невозвратные авиабилеты — хороший вариант, чтобы сэкономить, однако такие билеты подходят только для тех путешественников, которые на сто процентов уверены в своих планах. Но даже самые продуманные туристы не защищены от форс-мажоров или проблем со стороны самой авиакомпании. Как и когда можно вернуть деньги за невозвратный авиабилет — в материале «Вечерней Москвы».

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Уважительные причины и форс-мажоры

Невозвратный билет не предусматривает возможность компенсации при отказе от полета. Тем не менее в некоторых случаях турист может рассчитывать на полный или частичный возврат средств.

Так, авиакомпания обязана вернуть деньги за билет, если она не выполнила своих обязательств, предусмотренных договором. Например:

Рейс отменили, задержали или перенесли, помешав планам клиента;

Пассажира задержали при досмотре и не обнаружили у него запрещенных веществ или предметов;

Клиенту предоставили место не того класса, который указан в билете;

Пассажирам не хватило посадочных мест на борту самолета (овербукинг).

Деньги могут вернуть и в случае, если у пассажира была уважительная причина отказа от полета. Речь идет о болезни члена семьи, который должен был лететь с пассажиром одним рейсом. Еще одна уважительная причина — внезапная смерть близкого родственника. В этом случае членами семьи принято считать супругов и детей, а близкими родственниками — родителей, дедушек и бабушек, братьев и сестер.

"Перевозчик может признать отказ пассажира от перевозки вынужденным и в других случаях, поэтому также нужно читать внутренние правила авиакомпании", — отметил адвокат Сергей Жорин.



Если пассажир сам виноват в пропуске рейса — проспал или перепутал время вылета — он может попытаться вернуть часть стоимости авиабилета. В соответствии с Воздушным кодексом РФ авиакомпании обязаны компенсировать клиенту сборы аэропортов, в которые он так и не попал из-за отказа от полета. Иногда договор также предусматривает возможность возврата топливного и сервисного сбора.

Ситуация с зарубежными авиакомпаниями не так однозначна. По словам Жорина, зачастую такие авиабилеты продаются через российских посредников. В таких случаях правила возврата денег за пропущенный рейс аналогичные.

"Однако если билеты покупались напрямую у зарубежной авиакомпании, в таком случае будет применяться законодательство той страны, в которой зарегистрирована эта компания", — пояснил правозащитник.



От предупреждения до иска

Отказаться от полета по невозвратному билету можно до конца регистрации на рейс. Для этого можно позвонить в авиакомпанию или отправить электронное письмо. Точные дату и время звонка следует зафиксировать. Так пассажиру будет проще доказать, что он связался с перевозчиком заранее.

Затем предстоит доказать, что причина отказа от полета была уважительной. Для этого можно использовать медицинскую справку о болезни, свидетельство о смерти близкого родственника или сопроводительное письмо с описанием ситуации. Собранные документы вместе с ксерокопией билетов нужно приложить к обращению в адрес авиакомпании. Его также можно отправить электронным или бумажным письмом.

Если авиакомпания отказывается возвращать деньги за билет, следует обратиться в суд. Начать нужно с досудебной претензии в адрес перевозчика. Если и это не помогло, вторым шагом будет подача судебного иска. В нем пассажир вправе потребовать неустойку, компенсацию морального вреда и расходов на адвоката, а также штраф за отказ от возврата денег.