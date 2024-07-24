Визовый центр Испании возобновил работу в Новосибирске. Свободные слоты уже появились в онлайн-системе записи BLS Spain Russia. Сейчас места есть и на оставшиеся июльские дни, и почти на весь август. Теперь документы на визу можно подать в 8 городах. Также филиалы работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

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Что забавно, буквально в понедельник визовики критиковали испанский ВЦ за то, что они не следят за актуальной информацией на своем сайте – там уже год висит устаревшая информация о якобы работающем филиале в этом сибирском городе, который приостанавливал свою деятельность. А всего спустя пару дней случился перезапуск.

Офис работает по адресу улица Фрунзе, 86. Заявителей принимают только в будние дни. С 9 до 15 часов подача документов, а в следующие 2 часа – выдача готовых паспортов. Испания остается лояльной к россиянам. Гарантий мультивиз нет, чаще – одноразовые визы под дату поездки, но и отказов минимум.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам из Питера отменили подачу на испанский шенген по живой очереди.