Три важных вещи, которые следует обсудить перед семейным отпуском

Если вы планируете отправиться в путешествие большой семейной компанией, не помешает заранее обговорить важные нюансы. Какие именно, рассказали психологи.

© Unsplash

Деньги

Прежде всего, нужно обсудить финансовую сторону вопроса. Как вы планируете оплачивать пребывание в гостинице, поездки на экскурсии, походы в рестораны, музеи и другие заведения. В этом нет ничего неприличного.

Какие лекарства нельзя ввозить на популярные курорты

Цели

Одни путешествуют, чтобы отдыхать, другие – чтобы ходить в походы и изучать всевозможные достопримечательности. Прежде, чем покупать билеты, поговорите с родственниками, чего они ожидают от поездки. Возможно, ваши цели не совпадают, а тогда и смысла в совместном путешествии нет.

Дети

Зачастую пары с детьми берут на отдых своих родителей, чтобы бабушки и дедушки развлекали любимых внуков. Но у них могут быть другие планы на поездку – они такие же люди, которым требуются смена обстановки и разгрузка. Лучше поднять этот вопрос заранее, чем рассориться по приезде.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как отличить хороший ресторан от туристической ловушки.