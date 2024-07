Генконсульство Венгрии в Екатеринбурге приостановило выдачу виз до 20 августа

Генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге временно перестало принимать заявления на оформление краткосрочных виз типа "C" в республику. Об этом сообщается на сайте дипломатического представительства. В заявлении уточняется, что ограничения будут действовать в период с 23 июля по 20 августа 2024 года. Их ввели "по техническим причинам". "Клиенты, заранее зарегистрировавшиеся на подачу заявлений, могут подать заявления на получение визы типа "C" в Венгрию в визовом центре VFS Global в городе Екатеринбург, в соответствии с назначенным временем собеседования в Генеральном консульстве", — говорится в публикации. При этом в дипломатическом представительстве уточнили, что порядок оформления виз типа "C" в Данию и Австрию никак не изменился. То же касается приема заявлений на получение аналогичных виз в Словению и долгосрочных виз типа "Д" во все упомянутые страны. С 11 июня по решению Европейской комиссии (ЕК) оформление шенгенской визы для граждан РФ и ряда других стран подорожало на €10. Визовый сбор увеличился с €80 до €90.