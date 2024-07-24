Перелет с насморком: что делать, чтобы не заложило уши

Врач Каневская: заложенность ушей после перелёта обычно проходит за несколько часов. При путешествиях самолётом из-за перепадов давления люди часто сталкиваются с заложенностью ушей. Как правило, этот дискомфорт длится недолго и проходит, но всё индивидуально. Риск столкнуться с осложнениями больше, если вы летите больным простудой или другой инфекцией. Как себе помочь в этом случае, «Секрет фирмы» спросил у врача.

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Почему закладывает уши

Доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская объяснила, что уши закладывает из-за перепадов давления.

Светлана Каневская, доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине:

Среднее ухо, в котором находится барабанная перепонка, соединено с задней частью носа и верхней частью горла евстахиевой трубой. Эта труба стабилизирует уровень давления воздуха между носом и ухом, и она открывается и закрывается в течение дня.



При полёте из-за спадания евстахиевой трубы воздух от носа к уху не может полноценно поступать. А если вы летите ещё и с симптомами простуды, то изменения давления влияют сильнее. А из-за отёчности может возникнуть боль.

Как себе помочь

«Вы может помочь себе сами, но если в течение 24 часов ситуация не разрешится, то о дальнейшем самолечении не может быть и речи — обязательно идем к ЛОР врачу», — объяснила медик.



Используйте приём Френзеля.

«Маневр Френзеля — это метод выравнивания давления в ушах, который люди используют с конца 1930-х годов. Вы зажимаете нос, закрываете рот и держите его закрытым, пытаясь произнести звук "К"», — отметила врач.



Двигайте мышцами рта

По словам эксперта, движение мышц челюсти путём жевания, зевания или глотания воды или другого напитка может помочь открыть евстахиевы трубы.

«Если вы путешествуете с младенцем или малышом и подозреваете (или они сами могут уже сказать вам), что у них заложены уши, дайте им попить воды или используйте соску, чтобы заставить работать мышцы рта», — подсказала Каневская.



Врач порекомендовала не лететь в период пика инфекции, чтобы не провоцировать осложнения. Но если без перелёта никак, то используйте сосудосуживающее капли за 30 минут до полёта и в полёте по мере необходимости. Можно принять антигистаминный препарат — он поможет унизить проявления отечности слизистых.

Кто в зоне риска

Вероятность заложенности ушей выше у младенцев и малышей, так как у них меньше евстахиевы трубы. Другие факторы риска — простуда, синусит, аллергический ринит и сон при перепадах давления в самолёте.