Туризм как область для инвестирования: что важно учесть

Сфера туризма интересует не только отдыхающих. Эта отрасль может привлекать еще и тем, что в нее можно инвестировать и получать неплохой пассивный доход. Но, по мнению основателя инвестиционной компании «Лига инвесторов» Евгения Ходченкова, без знаний предпочтений туристов в то или иное время грамотно вложить деньги невозможно.

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«В прошлом году внутренний турпоток в РФ побил рекорд, достигнув отметки в 75 млн человек. В 2024 году инвестиции в туризм могут стать прибыльным вложением, однако важно учитывать новые тенденции и изменившиеся предпочтения путешественников», – отметил Евгений.



По словам эксперта, зарубежные курорты манят россиян все меньше. Вот уже третий год цены на отдых за границей неумолимо ползут вверх, а поэтому наши соотечественники все чаще отправляются в путешествие по родному краю и в страны ближнего зарубежья.

«Статистика подтверждает этот тренд. По данным Росстата, внутренний туризм демонстрирует уверенный рост: в 2022 году он вырос на 17 %, в 2023 – уже на 20 %. А в 2024 году только за первый квартал зафиксирован рост на 13 %. В топ тур-направлений по продажам входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Дагестан, Кавказские Минеральные Воды», – поделился эксперт.



Кроме того, в последнее время растет популярность экологического, сельского и активного туризма, передает RuNews24.ru. Инвестор отметил, что россияне предпочитают как индивидуальные туры, так и небольшие группы.

«Кроме того, цифровые технологии все активнее используются в туристической сфере, что тоже может быть привлекательной сферой для инвестирования», – добавил специалист.



Напомним, туризм в России за последние несколько лет стал развиваться активнее. К этому подтолкнуло закрытие границ сначала из-за пандемии, затем – из-за международных ограничений. Внутри страны растут как спрос, так и предложение на качественный отдых.