РЖД решили показать туристам фото вагонов перед покупкой билетов
Увидеть интерьер вагона перед покупкой билета стало возможным при выборе мест на ресурсах РЖД. Пока что новая опция действует лишь на некоторых маршрутах, но в ближайшее время перевозчик хочет добавить снимки ко всем существующим поездам.
Важное уточнение: увидеть фото именно своего купе в конкретном составе туристу не удастся. В систему бронирования загружены типовые снимки вагонов разной компоновки, которые позволяют лишь номинально оценить комплектацию, а не фактическое состояние подвижного состава.
«По сути то же самое, что и фото номера отеля при выборе тура. Показано идеальное состояние, снятое профессиональным фотографом. А что на самом деле увидишь, когда зайдешь внутрь, неизвестно», – обсуждают новость подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».
У некоторых туристов есть свои предложения, как усовершенствовать сервис:
«Увидеть бы лучше комментарии к конкретному вагону, работает ли там кондиционер, например».
Как утверждают эксперты в профильных железнодорожных телеграм-каналах, найти фото вагонов у РЖД можно было и раньше, но в очень ограниченном количестве. Ни ранее, ни сейчас ориентироваться на них действительно невозможно, так как даже возраст одного типа вагонов может влиять, например, на наличие розеток, которые нужны в длительной поездке.
Ранее TourDom.ru писал, что работа нового сервиса РЖД «лист ожидания» для покупки сданных билетов вызывает вопросы у туристов.