Цены на билеты из Калининграда снизились: свежие цифры
Стоимость билетов из Калининграда в последнее время снизилась. Об этом говорит информация на официальных порталах перевозчиков. О том, насколько подешевели билеты из российского эксклава и куда из него можно улететь, – читайте на «ФедералПресс».
Насколько снизились цены на билеты из Калининграда
О снижении цен на авиабилеты из Калининграда сообщила на своем сайте авиакомпания Nordwind. Цена перелета из столицы региона варьируется от 2699 до 5799 рублей во временной промежуток с 1 октября по 24 декабря. Купить эти билеты можно до 23 июля включительно.
Улететь предлагают в:
- Иваново;
- Казань;
- Санкт-Петербург;
- Киров;
- Москву;
- Нижний Новгород;
- Оренбург.
Отмечается, что также снизилась цен билетов на самолет из Калининграда в Самару, Саратов, Пермь, Уфу и Ульяновск.
Куда можно улететь из Калининграда
С конца марта калининградский аэропорт «Храброво» работает по весенне-летнему расписанию. Улететь можно по 28 направлениям. Рейсы выполняют 14 авиакомпаний.
Улететь можно в города Центральной России, Северо-Запада, Урала. Подробнее с расписанием рейсов можно ознакомиться на сайтах перевозчиков.