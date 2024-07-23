Цены на билеты из Калининграда снизились: свежие цифры

Стоимость билетов из Калининграда в последнее время снизилась. Об этом говорит информация на официальных порталах перевозчиков. О том, насколько подешевели билеты из российского эксклава и куда из него можно улететь, – читайте на «ФедералПресс».

Насколько снизились цены на билеты из Калининграда

О снижении цен на авиабилеты из Калининграда сообщила на своем сайте авиакомпания Nordwind. Цена перелета из столицы региона варьируется от 2699 до 5799 рублей во временной промежуток с 1 октября по 24 декабря. Купить эти билеты можно до 23 июля включительно.

Улететь предлагают в:

Иваново;

Казань;

Санкт-Петербург;

Киров;

Москву;

Нижний Новгород;

Оренбург.

Отмечается, что также снизилась цен билетов на самолет из Калининграда в Самару, Саратов, Пермь, Уфу и Ульяновск.

Куда можно улететь из Калининграда

С конца марта калининградский аэропорт «Храброво» работает по весенне-летнему расписанию. Улететь можно по 28 направлениям. Рейсы выполняют 14 авиакомпаний.

Улететь можно в города Центральной России, Северо-Запада, Урала. Подробнее с расписанием рейсов можно ознакомиться на сайтах перевозчиков.