«Через СНГ дешевле». Сколько сейчас стоит отдых в Европе

Поездка на двоих в Европу с перелетом через страны СНГ обойдется россиянам примерно в 150 тысяч рублей, однако пляжный отдых выйдет дороже - от 250 тысяч рублей на двоих, заявил НСН Артур Мурадян.

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Отдых в Европе с пересадкой в странах СНГ обойдется россиянам в 120-150 тысяч рублей на двоих, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе НСН.

Несмотря на увеличение сроков оформления шенгенских виз, спрос на путешествия в Европу в 2024 году существенно вырос. Среди самых популярных направлений - Италия, Франция и Испания, сообщил Российский союз туриндустрии. При этом директор по туризму Роман Руденко отметил, что спрос на отдых в Европе ограничивается как более высокой ценой туров, так и необходимостью получать визы. Мурадян подчеркнул, что цена поездки будет зависеть от выбранного направления и географии стыковочного рейса.

«Сама шенгенская виза сейчас обходится россиянам в районе 25-30 тысяч рублей. Сюда входит визовый сбор, подготовка документов и пошлина размером €88. Если говорить по поводу стоимости поездки, то цена совершенно разная. Есть путевки от 100 тысяч рублей на человека, а если говорить про пляжный отдых, то он начинается от 250 тысяч рублей на двоих. Все сильно зависит от того, какой маршрут выберут россияне: либо турецкую стыковку, либо через страны СНГ. Например, поездка в страны Евросоюза перелетом через СНГ для россиян доступна в более дешёвом сегменте – в среднем на двоих путешествие выходит в 120-150 тысяч рублей. Тот же Кипр тоже доступен через СНГ – там своя виза, которую сейчас россиянам гораздо проще получить. Ценник будет в районе 170 тысяч рублей», – рассказал он.



Мурадян отметил, что сейчас российские туристы в Европе не замечают какого-то предвзятого к себе отношения, однако остаются другие сложности.

«Отношение в Европе к российским туристам нейтральное, местами позитивное. Например, в Испании, Греции и на Кипре – отношение хорошее. Если брать центральную или восточную Европу, то там отношение хуже. Но говорить о какой-то дискриминации не приходится. Из сложностей по-прежнему остались платежи. Также надо помнить, что у нас 11 стран Европы не пускают россиян по правилу первого въезда. Это значит, что при попытке добраться туда изнутри Евросоюза вас могут также не пустить на борт, хотя формально пограничный контроль отсутствует», - предупредил собеседник НСН.



Мурадян напомнил о недавно введенном Евросоюзом правиле, которое предполагает, что обладатель однократной визы должен большую часть поездки провести в стране, которая ее выдала.

Ранее Мурадян заявил НСН, что по объему турпотока Кавказ находится на втором месте после Краснодарского края.