Самые дешевые экскурсионные туры 2024 года в Брянске и Калуге

Средний чек бронирования ночи в российских отелях и других местах размещения этим летом около 6 тысяч рублей. Это на 15% выше, чем в 2023-м, сообщила ТАСС директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ, в нее входят сервисы МТС Travel, «Островок», Tutu и «Яндекс путешествия») Юлия Скоромолова. При этом данный показатель демонтирует не реальную динамику цен, а отражает предпочтения отдыхающих и тренды на рынке в текущем сезоне.

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«В этом году произошло перераспределение спроса — стало больше клиентов, которые выбирают более «звездные» и комфортные объекты для проживания. Также за год существенно увеличилось количество объектов размещения на платформах агрегаторов. Ну и динамика цен на объекты размещения разная: где-то стали выше, где-то ниже. В каждом регионе ситуация разная», — объяснила эксперт.



По словам Скоромоловой, у путешественников даже в разгар летнего туристического сезона есть большой выбор вариантов — как по цене и удобству, так по направлениям и видам отдыха: пляжный, санаторный, экскурсионный или активный.

Столица Сибири отметилась в экскурсионном туризме. По данным «Островка», самые низкие средние цены за одну ночь в Брянске (3,7 тысяч рублей), Калуге (3,8 тысяч), Новосибирске (4,1 тысячи), Твери и Владимире (4,2 тысячи), а самая высокая в Плесе (9,4 тысяч), Зеленоградске (8,3 тысяч), Суздале (7,9 тысяч), Выборге (6,1 тысяч), а также Казани, Москве и Санкт-Петербурге (по 5,9 тысяч).

Что касается активного отдыха на природе, то самыми экономичными будут путешествия по Калмыкии (за ночь 4,3 тысячи рублей) и Республике Коми (4,5 тысячи), отметили в МТС Travel. Сюда едут посмотреть национальные парки, гора, озера и реки.

А раскошелиться, по данным «Островка», придется на активный отдых в Рускеале (11 тысяч за ночь), Териберке (8,2 тысяч), Чемале (Республика Алтай — 7,6 тысяч) и Гунибе (Дагестан — 5,2 тысяч).