Турагент предупредил, как обманывают в отелях Турциях

В Турции туристов часто просят доплатить за номер с видом на море, предупредила турагент Татьяна Сапронова. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнула, что это может быть включено в стоимость тура, но на месте могут потребовать дополнительную плату. Она посоветовала заранее обсудить с турагентом состав пакета.

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"Порой, даже если вид на море включен в стоимость тура, непосредственно в отеле вам могут намекнуть о дополнительной оплате за номер получше. Проговорите заранее состав пакета тура с вашим турагентом и, если вы уверены, что вам навязывают услугу, которую вы уже оплатили ранее, то не стесняйтесь заявить о своих правах", — пояснила Сапронова.



Кроме того, часто в отелях «бесплатные» напитки, которыми угощают в качестве комплимента, потом оказываются включены в счет, отметила эксперт. По словам турагента, перед употреблением такого коктейля или бокала с вином лучше уточнить его стоимость и спросить, будет ли он входить в счет. Также Сапронова предупредила, что сложности могут возникнуть и с all inclusive. Так, подчеркнула она, в описании могут быть указаны разнообразные услуги, но на деле доступны будут только некоторые из них.

"Например, вы можете увидеть в описании, что в all inclusive входит импортный алкоголь, но на самом деле в барах предлагают только местные напитки. Или может быть указано, что в all inclusive включены свежевыжатые соки, но на самом деле они предлагаются только за дополнительную плату", — заключила турагент.



Таиланд в одностороннем порядке ранее ввел постоянно действующий безвизовый въезд для российских граждан. Приказ издало МВД Таиланда, ведомство вводит на неопределенный срок безвизовый въезд на 60 дней для граждан 93 стран, включая Россию. Он уже вступил в силу.