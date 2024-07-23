Туроператор рассказала о последствиях вывоза «сувениров» из отелей

Вещи, которые туристы чаще всего увозят из отелей, перечислила в беседе с «Мослентой» эксперт по туризму, основатель турагентства «99 евро» Татьяна Сапронова. По ее словам, это тапочки, щетки, наборы для шитья, сувениры с символикой отеля, косметические средства и угощения.

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При этом она указала, что то, что может использоваться повторно, вывозить из отеля нельзя. К таким вещам относятся посуда и предметы интерьера, халаты, полотенца, постельное белье, пепельницы, стаканы, подставки для телефонов и так далее. Если вдруг туриста поймают с поличным, то первым делом попросят вежливо вернуть или оплатить вещь, принадлежащую отелю. Самый неприятный вариант — штраф или вызов полиции.

«В каждом отеле установлены свои правила и есть список вещей, которые можно и нельзя вывозить. Как правило, эта информация есть на ресепшн и с ней может ознакомиться любой посетитель. Если вдруг очень понравился халат или полотенце, турист всегда может обратиться в администрацию с просьбой купить понравившуюся вещь. И, кстати, во многих отелях уже появились надписи, где гостям ненавязчиво рекомендуют приобрести понравившийся новый халат», — пояснила Сапронова.



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