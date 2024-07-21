Туристам рассказали, как сэкономить время в аэропорту Сочи

Сегодня около сочинского аэропорта образовалась дорожная пробка, а накануне наблюдался затор из туристов и в самом здании аэровокзала. В пресс-службе воздушной гавани раскрыли секреты успешного путешествия и рассказали пять способов сэкономить время.

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"Есть три входа - С1, С2 и В2, таксисты привозят пассажиров ко входу С2, если на В2 горит зеленый свет, то можно проехать и туда. А также у нас есть вход С1, он на первом этаже, и там гораздо меньше пассажиров", - сообщила в видеосообщении Telegram-канала пресс-секретарь сочинского аэропорта Юлия Клюева.



По ее словам, пока вы стоите в очереди на входном контроле, не теряйте время зря: сложите телефоны и другие гаджеты в сумку или специальный лоток. Если вы летите без багажа и зарегистрированы онлайн, проходите сразу предполетный досмотр.

"Если вам нужен распечатанный посадочный талон, воспользуйтесь репринтерами - они установлены в каждом секторе, - продолжила она. - Если вам надо зарегистрироваться, подходите к стойкам регистрации без багажа. Они расположены в секторе А и В".



Если вам назначен выход на посадку с 1 по 15, то вам в сектор А, если с 16 по 22, то вам лучше пройти в сектор В, а самый лучший попасть в стерильную зону, это воспользоваться услугой fast track и пройти досмотре на отдельной линии. Добавим, что эта услуги стоит 1,6 тысячи рублей со взрослого и 800 рублей для детей с двух до 12 лет.