Психолог дал совет, как правильно завести курортный роман

Отпускная пора в разгаре. А с ней и пора курортных романов. Понятно, что предаются им далеко не все. Но всё же тех, кто мечтает о романтическом приключении в отпуске, немало. Как же правильно завести курортный роман, чтобы от него остались лишь милые воспоминания?

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В чём польза

Конечно, с моральной точки зрения, курортные романы – штука неоднозначная. Но тем не менее, как признают даже специалисты, довольно полезная.

1. Это отдушина в нашей серой жизни, эмоциональный всплеск, которого иногда хватает на годы, и увлекательное приключение, способное украсить серые будни. Курортный роман дарит возможность примерить на себя иной образ. И если дома затевать интрижки не позволяют статус, репутация, то тут сама природа велит отдохнуть от суеты, вспомнить молодость, почувствовать себя легкомысленным.

2. Неплохой способ поднять свою самооценку. Особенно это актуально для утомлённых бытом замужних дам или женщин, чья личная жизнь упорно не складывается. Отпускная интрижка даёт возможность почувствовать себя желанной и неотразимой. Поэтому-то многие наши соотечественницы так падки на ухаживания со стороны местных мачо в Турции или Египте.

Какой-нибудь бармен или массажист обволакивает истосковавшуюся по мужскому вниманию женщину комплиментами, которых она в своем родном Нижнем Новгороде и слыхом не слыхивала.

Но и на родном курорте всегда можно встретить мужчину, который, прекрасно понимая потребность женского сердца, с готовностью примерит на себя роль сказочного принца. И даже если мужчина мало похож на Брэда Питта, но при этом галантен, восторжен и внимателен, он имеет все шансы стать на пару недель тем самым мужчиной мечты, о котором грезит каждая женщина.

Да и для мужчин курортная интрижка часто становится спасательным кругом. Большинство представителей сильного пола отваживаются на левые походы в период кризиса – проблемы на работе, отсутствие взаимопонимания в семье и т.д. И курортный роман даёт мужчине возможность опять поверить в себя и собственные возможности. Ведь не секрет, что секс для мужчин часто служит средством повышения самооценки. А если учесть, что большинство курортных дам сердца, стремясь завоевать кавалера, с радостью дарят ему заботу и восхищение, то немудрено, что мужчина начинает чувствовать себя сильным и успешным.

3. Ну и, наконец, курортный роман – какой-никакой, а шанс встретить будущего спутника жизни. По крайней мере, как уверяют специалисты, 15 процентов курортных романов потом перерастают в серьёзные отношения.

Это обычно происходит с совсем молодыми людьми – от 17 до 23 лет, которые ещё не успели обзавестись семьями. Они более открыты и потому легко заводят новые знакомства.

Курортный роман может перерасти в серьёзные отношения и у более взрослой публики. Если кто-то из участников романа недавно пережил сердечный разрыв и теперь хочет отвлечься, чувство горечи и тоски он стремится заглушить с помощью нового приключения. К тому же человек с сердечной раной очень нуждается в утешении. К своему утешителю он обычно проникается благодарностью. А там и до привязанности недалеко.

Но чтобы курортный роман вместо пользы не принёс серьёзных проблем, подходить к нему нужно очень грамотно.

Советы женщинам

1. Не стоит поощрять заигрывания официантов и обслуживающего персонала в отеле. Комплименты, которые они говорят сотням женщинам до вас и после, лишь умелый способ вас развести – на чаевые, подарки, постель и т.д. Для некоторых это даже своеобразный спорт – кто больше курортниц соблазнит. И иной аниматор или бармен теряет интерес к вчерашней королеве уже на следующее утро. В большинстве случаев по окончании такого романа вы будете чувствовать себя использованной.

Если же вы всё-таки клюнули на умелые ухаживания местных ловеласов, относитесь к этому, как к игре, не придавайте случившемуся серьёзного значения и не стройте никаких планов в отношении своего Ромео даже на ближайшие дни.

2. Не путайте флирт с сексом. Большинство женщин на курорте ищет романтики, а вовсе не мечтают стать барышней на ночь. Как ни крути, чересчур стремительное сближение часто не сулит ничего хорошего. Поэтому заранее определите для себя, как далеко вы готовы зайти, и старайтесь придерживаться этих границ. Но если постель в ваши планы точно не входит, лучше не принимайте от своего кавалера подарков (букет цветов не в счёт) и приглашений на ужин в дорогие рестораны.

3. Но если вы всё-таки отважились разделить с новым знакомым постель, ночевать лучше отправиться всё-таки в собственный номер. Тогда вам не придётся поутру представать перед своим курортным Ромео в неприглядном виде – с заспанным лицом, всклокоченными волосами и т.д. Подобное зрелище, как правило, безвредно лишь для уже устоявшихся пар.

4. Пляжный флирт – своего рода спонтанная психотерапия. Есть вещи, которые мы никогда не рассказали бы тем, кто нас хорошо знает, но с готовностью делимся ими со случайным спутником на отдыхе. Часто женщины начинают изливать своим пляжным кавалерам всю душу, жаловаться на бывших мужей или любовников, усталость от неприкаянности и т.д. А потом удивляются, почему ухажёры начинают обходить их за тридевять земель

5. Не требуйте обещаний, которые вам не намерены давать, и не предлагайте чувств, которых от вас не ждут. Иначе курортный роман лишится своего главного достоинства – лёгких и непринуждённых отношений, не обременённых обязательствами.

Советы мужчинам

1. Некоторые мужчины уверены, что женщины на отдыхе, как и в реальной жизни, клюют на толщину кошелька. На деле же, как уверяют сами дамы, в курортном кавалере для них самое важное – это обаяние. Слабый пол в первый момент обращает внимание на внешний вид мужчины и его умение подать себя. Второе, что может заинтересовать ждущую курортных приключений женщину, это способность кавалера легко и ненавязчиво завязать беседу.

Дамы от 25 до 45 лет от курортных приключений ждут романтических отношений, красивой любви (такой, как показывают в кино).

Женщин после 50 в кавалерах своего возраста ценят подтянутость, аккуратность, внимательность, умение красиво ухаживать и быть весёлым и жизнерадостным.

2. Когда мужчина знакомится на отдыхе, он не планирует продолжение романа. Женщина, даже если она поначалу думает так же, потом очень часто может влюбиться всерьёз. Оно и понятно – секс у женщин, как уверяют специалисты, более психологичен. И перед тем как отправиться с кавалером в постель, большинству из них надо им сначала увлечься. Лёгкое увлечение может очень быстро перерасти в очень даже серьёзное.

Поэтому, если поиск спутницы жизни на пляже в ваши планы не входит, с самого начала не бросайтесь красивыми фразами вроде «почему я не встретил тебя раньше», «жалко что мы не можем быть вместе», «я хотел бы прожить с тобой всю жизнь». И не давайте никаких обещаний. В противном случае вы разожжёте костёр чувств, который потом будет очень сложно загасить.

3. Курортные романы желательно крутить с относительно благополучными в личном плане женщинами. Тогда есть шанс, что ваше восприятие пляжной интрижки как увлекательного и необременительного приключения совпадёт. Если же в первый вечер знакомства ваша подруга начнёт в подробностях рассказывать, как ей не везёт в жизни, лучше ретироваться с поля боя.

4. Остерегайтесь мечтательных и склонных к экзальтации дам. Такие женщины на отдыхе втайне надеются встретить принца своей мечты. А потому курортные ухаживания принимают всерьёз.

Совет для всех

Главная прелесть курортных романов, в один голос уверяют психологи, в их несерьёзности.

«Курортные романы – это особо лёгкая форма организации своей личной жизни, не подразумевающая серьёзных планов и личной ответственности, – считает психолог Дмитрий Орешин. – Курортные отношения не предполагают продолжения по возвращении домой. Именно поэтому большинство от курортных романов ждут лишь романтики и встряски. Поэтому, если вы решитесь окунуться в омут пляжных страстей, настройтесь на лёгкость в общении».



Кстати, при таком подходе шансы на то, что из случайной интрижки получится что-то серьёзное, автоматически увеличиваются.

…Словом, наслаждайтесь отдыхом и романтикой, не стройте далеко идущих планов, и вам никогда не придётся пожалеть об отпуске.

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