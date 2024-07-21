Как слетать в отпуск и случайно не провести с собой контрабанду? Памятка от адвоката

Адвокат Клинков: за контрабанду краснокрижных растений можно получить до 5 лет. Возвращаясь из-за рубежа, многим хочется привести с собой что-то эдакое, а не просто магнит на холодильник. Но на таможне некоторые предметы в вашем багаже могут вызвать вопросы и даже создать крупные проблемы, вплоть до уголовной ответственности. О том, что нельзя с собой перевозить через границу и что будет с нарушителями, «Секрет» узнал у адвоката.

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Каким бывает наказание за контрабанду

Как рассказал адвокат Дмитрий Клинков, если признаков преступления нет, то правонарушителя рассудят по нормам административного права. Наказание может включать:

Штраф (установленного размера или рассчитанный в долевом соотношении к стоимости контрабандных товаров);

Конфискацию груза.

«Контрабанда по УК РФ, в том числе за незаконную перевозку наркотиков, оружия и сигарет, предусматривает назначение штрафных санкций, принудительных или обязательных работ, длительный срок», — объяснил он.



За что могут посадить

Например, по новым правилам, которые вступили в силу 1 апреля 2024 года срок до пяти лет, принудительные работы или штраф положен тем, кто занимался контрабандой:

Стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере,

Особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов, занесённых в Красную книгу России (или если эти виды охраняются междунарожными договорами РФ).

Лишение свободы на 3−7 лет предполагается по закону за контрабанду:

Сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых; радиоактивных веществ;

Радиационных источников;

Ядерных материалов;

Огнестрельного оружия и его частей;

Взрывных устройств и его частей;

Боеприпасов;

Иного вооружения и военной техники;

Материалов, оборудования, технологий, научнотехнической информации;

Результатов интеллектуальной деятельности, если их можно использовать при создании вооружения или военной техники.

А что, если турист не знал, что нарушает

Если человек не осознавал, что поступает незаконно, то к уголовной ответственности за контрабанду его не привлекут, отметил эксперт.

«При этом, необходимо отметить, должностные лица, решая вопрос о вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, будут оценивать в совокупности все факты произошедшего обнаружения — прятал ли его человек, маскировал и т. п., либо перемещал открыто — то есть не скрывая», — уточнил он.



Если человек получает контрабанду по почте, то его привлекут к ответственности только, если он сам заказал, оплатил товар и предоставил персональные данные.

Как себя обезопасить

«Обезопасить себя граждане могут только лишь своей внимательностью, перед ввозом или вывозом каких-либо предметов и товаров, нужно проверять их по действующему законодательству», — заключил адвокат.



К слову, закупиться товарами для продажи за границей тоже проблематично. Почему бизнес-идея вряд ли увенчается успехов, объяснили в этом материале.