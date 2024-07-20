Как упаковать вещи в багажник

Чемпион Великобритании по игре в «Тетрис» под ником DanV дал советы по упаковке вещей для семейного летнего путешествия. Компания Dacia провела опрос сред 2 тыс. автомобилистов и выяснила, что чептверть из них сталкивается с проблемой упаковки багажа в машине. А каждый пятый респондент заявил, что ему даже приходилось оставлять вещи в салоне автомобиля из-за нехватки места в багажнике. Поэтому на помощь пришёл специалист по организации блоков в компьютерной игре, который применил свои навыки для упаковки багажа.

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В первую очередь он советует организовать весь багаж по типу и размеру, чтобы лучше знать, куда положить тот или иной предмет.

Вторым советом стала компактность. Чемпион напомнил, что в игре пробелы между блоками могут привести к проигрышу. Поэтому для организации пространства тоже лучше использовать тот же принцип. Важен каждый сантиметр багажа, чтобы вместить больше вещей.

Кроме того, специалист посоветовал избегать ненужных вещей. Например, летом вряд ли в поездке пригодятся тяжёлые куртки.