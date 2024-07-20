Туристов предлагают не наказывать за отказ от брони

Альянс туристических агентств обратился в Минэкономразвития с предложением разрешить туристам отказаться от бронирования отелей по невозвратным тарифам со 100%-ной выплатой не только в случае болезни, но и в ряде других ситуаций. Они перечислены в письме с предложениями к законопроекту, которое объединение направило в министерство 17 июля (есть в распоряжении редакции).

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В объединении обращают внимание, что цель законопроекта – минимизировать убытки гостиниц, которые возникают из-за отказа от договора. При этом потребитель взамен получает более выгодные цены. Однако в текущей редакции документа усмотрели «возможности для злоупотреблений» со стороны отелей.

«Примером ситуации, когда наличие невозвратного тарифа ущемляет интересы потребителя, может быть следующий: потребитель бронирует в феврале номер на июль, а в марте аннулирует в связи со своими изменившимися обстоятельствами, то у объекта размещения остается еще несколько месяцев для повторной реализации номера (соответственно, убытки не возникнут), тогда как потребитель понес убытки ввиду невозвратности тарифа», – указано в письме.



Объединение считает справедливым предусмотреть полный возврат, когда до заезда осталось более 14 дней. Поскольку за этот период потребитель уже, как правило, знает, изменятся его планы или нет. Кроме того, в АТА предлагают включить в перечень исключений поступление на военную службу по контракту и мобилизацию, а также возможность получить возврат «в случае возникновения угрозы безопасности» в месте пребывания.

Эксперты согласны: есть ситуации, когда деньги следует возвращать даже если турист бронировал по невозвратному тарифу.

«Действительно, было бы справедливо предусмотреть отмену при болезни или призыву на военную службу. Однако у отеля должен быть достаточный запас времени, чтобы продать номер так же без потерь», – прокомментировала поправки Александра Юшутина, исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана.



Две недели, по ее словам, это неплохо, но желательно предусмотреть интервал побольше.

Александра Юшутина уверена, что коллеги не будут злоупотреблять правом выставлять невозвратные тарифы. Скорее, они помогут скорректировать поведение самих туристов.

«Перед Новым годом некоторые размещали сразу несколько бронирований в разных отелях, думая, куда бы поехать, и отменяли их буквально в последний момент. Гостиницы несли потери, так как накануне праздника никто уже не смотрел номера в Казани. Такого хотелось бы избежать, нужно закрепить понятие упущенной выгоды для гостиниц».



Как говорят отельеры, правительство должно закрепить перечень ситуаций, которые станут исключениями, а также сроки вынужденных возвратов.

Напомним, что в доработанной версии законопроекта Минэк прописал возможность отказаться от бронирования по состоянию здоровья самого постояльца или членов его семьи. Кроме того, у клиентов должен быть выбор, по какому тарифу заказывать размещение – обычному или невозвратному. Закон в случае его принятия заработает уже с марта следующего года.

Однако отношение к нему неоднозначное. В Совфеде заявляли, что острой необходимости в такой инициативе нет, так как у туристов и так есть возможность выбрать размещение по разной стоимости. Тезис о том, что отдых в России станет доступнее, называли сомнительным еще год назад, когда РСТ лоббировал эту идею – на стоимость номеров в гостиницах влияет не сколько возможность играть тарифами, которая у бизнеса и так есть, сколько рост затрат на продовольствие, оплату труда, коммунальные услуги и т. д.