Зачем нужна страховка от невыезда при бронировании туров

Страховка от невыезда за границу обеспечивает защиту финансовых рисков туриста при отказе от поездки. Почему важно ее оформлять и к чему может привести отсутствие такой страховки, рассказывают эксперты.

«Такая страховка предусматривает защиту финансовых рисков туриста, которые связаны с обстоятельствами, способными привести к отказу от самой поездки», – отметил юрист.



По словам адвоката Александра Хаминского, важно оформить страховку, покрывающую риски для здоровья и жизни во время поездки. Отсутствие такой страховки может привести к серьезным финансовым потерям.

На сегодняшний день туристический рынок стабилизировался, но все еще возможны случаи, когда авиакомпании подводят. Страхование от невыезда обеспечивает защиту от различных рисков, включая травмы, инфекционные заболевания, смерть, призыв в армию и отказ от выдачи визы.

Перед приобретением полиса стоит ознакомиться с правилами страхования самостоятельно на сайте страховой компании, а не полагаться на информацию от менеджера турагентства, передает РИАМО.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал введение туристического налога в России. Он раскрыл, к чему это приведет и повысятся ли цены на отдых.