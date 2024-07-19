Эксперты рассказали, зачем принимать душ после купания в море

Морская вода насыщена множеством минералов и микроэлементов, которые, впитываясь в кожу, волосы и ногти, оказывают положительное воздействие. Однако эффект есть только во время купания, отметила врач-эндокринолог Вероника Зайцева. Об этом пишет «АиФ».

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После выхода на берег морская вода может плохо повлиять на кожу и волосы, поэтому рекомендуется ополоснуться под душем. Когда вода испаряется, на теле остаются кристаллики соли, которые вызывают сухость и раздражение. Остатки соли также способны ухудшить последствия солнечного ожога.

Врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог Алёна Романова также советует принимать душ сразу после купания в море. Она подчеркнула, что солёная корочка, остающаяся на коже после испарения воды, значительно увеличивает риск обгореть.

Романова отметила, что душ после купания помогает удалить частицы жизнедеятельности организма, которые вышли под воздействием соли, а также микрочастички кожи других людей и животных, кусочки водорослей и споры грибов, присутствующие в морской воде. Остатки соли на волосах могут повредить их структуру и сделать более жёсткими.