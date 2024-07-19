Что нельзя брать в ручную кладь?

Даже самые опытные путешественники могут засомневаться: что взять в перелет, а что не стоит. В разных странах и даже у разных авиакомпаний в рамках одной страны могут быть различные требования к тому, что разрешается брать в салон самолета, что нужно сдавать в багаж, а что вообще нельзя провозить на борту. «Лента.ру» рассказывает, из-за каких предметов и веществ вас могут не пустить в самолет российской авиакомпании.

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Ручная кладь и багаж: в чем разница

Багаж — это личные вещи, которые перевозят в специальном отсеке самолета. Пассажиры сдают свой багаж в аэропорту до посадки и не имеют к нему доступа, пока не получат его в пункте назначения. Перевозку таких вещей регулируют особые правила и требования, которые устанавливают авиаперевозчики. Например, в зависимости от класса обслуживания пассажира или типа его билета разрешенный вес багажа может быть больше или меньше.

Ручная кладь — это вещи, которые можно брать в салон самолета на время полета. Их кладут на специальные багажные полки, которые находятся над сиденьями. Получить к ним доступ можно в любой момент, кроме времени взлета, посадки и другого времени, когда всех пассажиров просят оставаться на местах и пристегнуть ремни безопасности.

Разные авиакомпании могут разрешать или запрещать брать с собой разную ручную кладь. Однако обычно пассажиры российских перевозчиков могут пронести в салон самолета:

твердую еду;

мобильные телефоны;

ноутбуки;

электронные сигареты;

игрушки.

Как и при перевозке багажа, здесь действуют свои правила и требования.

Требования к ручной клади

Авиаперевозчики самостоятельно устанавливают, какие личные вещи и в каком количестве вы можете взять с собой в салон самолета. Чаще всего авиакомпании допускают ручную кладь весом не более 10 килограммов, но некоторые разрешают перевозить и до 15 килограммов.

Еще один важный критерий, который определяют сами перевозчики, — это габариты. Проверить размеры чемодана или сумки можно прямо в аэропорту: там установлены специальные калибраторы, в которые нужно сложить вещи. Обычно они находятся возле стоек регистрации на рейс или в зоне выхода на посадку.

Желательно заранее узнать на сайте авиакомпании разрешенные размеры. Например, в 2024 году «Аэрофлот» «Уральские авиалинии» определяют другие габариты: до 55 сантиметров в длину, 20 сантиметров в ширину и 40 сантиметров в высоту.

Нормы провоза ручной клади и багажа могут отличаться в зависимости от перевозчика. Поэтому при покупке билетов проверяйте требования той авиакомпании, рейсом которой летите



Существуют и общие нормы, которые все авиакомпании должны соблюдать: они указаны в Федеральных авиационных правилах № 82. Например, пассажир не должен доплачивать за ручную кладь, если она соответствует установленным перевозчиками требованиям. А вес разрешенных для проноса в салон самолета вещей не может быть меньше пяти килограммов на человека.

Если же ручная кладь оказалась тяжелее, чем разрешено, или не прошла по габаритам, ее нужно сдать в багаж. При этом есть список вещей, которые вы можете бесплатно провезти как ручную кладь, даже если из-за них установленные перевозчиком ограничения по весу, размеру или обоим показателям будут превышены. Можно взять:

букет цветов;

верхнюю одежду;

детское питание для ребенка в количестве, необходимом на время полета;

костюм в портпледе;

зонт;

лекарства (может понадобиться рецепт от врача);

диетические продукты;

устройства для переноса ребенка: люльку, коляску или удерживающие системы для детей до двух лет;

костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску;

портфель или дамскую сумку с личными вещами, размеры которых не превышают установленные авиакомпанией;

купленные в магазине беспошлинной торговли в аэропорту товары, но только если они сложены в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет. Размер упаковки не должен превышать нормы перевозчика.

Что нельзя брать в ручную

кладь

Некоторые предметы пронести на борт самолета можно, но в салон брать нельзя, только сдавать в багаж. Это:

Острые предметы. Сюда относят металлические вязальные спицы, маникюрные ножницы, ножи, штопоры, сувенирное оружие и мелкую бытовую технику с заостренными деталями (например, блендер).

Жидкости, если объем емкости больше 100 миллилитров. К этой категории относятся не только напитки вроде сока и воды, но и варенье, мед, консервы и даже зубная паста. А еще — тональный крем и похожая по консистенции косметика. Если объем меньше или равен 100 миллилитрам, флаконы, бутылочки и тюбики разрешается провозить в ручной клади. Но не более 10 штук: общий объем не должен быть больше одного литра. Исключение — детское питание на время полета: упаковки сока или каш по 200-500 миллилитров брать в салон разрешено.

Оружие. Огнестрельное оружие и электрошокеры можно перевозить только с одобрения авиакомпании и только пассажирам, у которых есть разрешение на его ношение и хранение.

Бензиновые зажигалки и спички. Обычные одноразовые зажигалки авиакомпании обычно разрешают провозить в ручной клади, но только в количестве по одной на пассажира.

Дезодорант в виде спрея.

Ртутный термометр.

Некоторые вещи же и вовсе нельзя брать в самолет: их не примут не только в ручную кладь, но и в багаж. Это:

Взрывчатые вещества, в том числе хлопушки, петарды и другую пиротехнику.

Ядовитые и отравляющие вещества. Например, стрихнин, тормозную жидкость и этиленгликоль.

Жидкости и твердые вещества, которые легко воспламеняются. Например газовые горелки, скипидар, калий, натрий.

Сжиженные и сжатые газы. Например, огнетушитель или сжиженный газ.

Намагниченные вещества.

Радиоактивные и токсичные вещества.

Едкие и коррозирующие вещества. Например, серную кислоту.

Окисляющие вещества и органические перекиси.

Другие опасные вещи, которые можно использовать для нападения на персонал воздушного судна и его пассажиров, а также предметы, которые могут создать угрозу полету самолета.

Не разрешат взять с собой и мощные аккумуляторы. Многие авиакомпании запрещают перевозить пауэрбанки и другие батареи емкостью более 160 ватт-часов. Батареи от 100 до 160 ватт-часов позволяют брать только после получения специального разрешения и только как ручную кладь. Сдать в багаж ни их, ни более слабые аккумуляторы не получится.

Попадает под ограничения и крепкий алкоголь. Российские авиакомпании запрещают провозить алкоголь крепче 70 процентов. Спиртное крепостью от 24 до 70 процентов провозить можно, но в ограниченном объеме: «Аэрофлот», например, разрешает не более пяти литров на одного пассажира. А вот если крепость алкоголя ниже 24 процентов, разрешается хоть полностью заполнить им чемодан — главное, чтобы вес багажа в таком случае не превышал установленные перевозчиком ограничения.