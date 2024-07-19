Безопасное летнее купание: что необходимо знать

Вечеринки у бассейна, поездки на пляж, отдых на берегу озера, сплав по реке, аквапарки — лето наполнено водными приключениями. Но вместе с этим приходит осознание рисков, которые таит в себе вода. На начало июля, по данным главы МЧС Александра Куренкова, в России на водных объектах в 2024-м уже погибли более 1,6 тысячи человек, в том числе свыше 200-т детей. Основная причина – утопление. Так как же избежать летальных исходов? Что нужно знать каждому, когда речь заходит о безопасном купании и плавании? В этом обзоре узнаем мнение эксперта.

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Утопление не выглядит как утопление

Многие полагают, что когда человек тонет, то сразу привлекает к себе внимание окружающих, разбрызгивая воду и призывая: «Помогите!». По словам Адама Качмарчи, главного исполнительного директора Национального альянса по предотвращению утопления США (NDPA), таких людей профессионально называют «пловец, попавший в беду».

«Он всё ещё способен поддерживать себя в воде, не может больше плыть, но может держаться на плаву и звать на помощь», - говорит он.



Однако у настоящей жертвы утопления возникает так называемая инстинктивная реакция на утопление.

«Это 20-60-секундная борьба не на жизнь, а на смерть, когда больше невозможно держаться в воде. Поэтому движения, как правило, вертикальные – вверх-вниз, и это справедливо как для взрослых, так и для детей», - отмечает Адам.



Как только кто-то оказывается под водой, нет никакой гарантии, что он снова всплывёт.

Что делать, если вы попали в сильное течение

Любой водоём таит в себе опасность – будь то океан или река – все они изобилуют быстрыми течениями. По словам Качмарчи, даже большие озёра их имеют.

«Единственное, что мы хотим, чтобы поняли, - это то, что лучший пловец в мире не сможет бороться с сильным течением», - отмечает он.



Тех, кому не повезло оказаться в бурном потоке, следует сохранять спокойствие и стараться плыть параллельно берегу, постепенно к нему приближаясь. Если наваливается усталость, стоит попробовать как бы парить для сохранения энергии и, опять же, стараться дрейфовать к берегу.

Уроки плавания как средство предотвращения угрозы утопления

Специалисты призывают всех, кто испытывает страх перед водой или же не очень хорошо плавает, а очень любит отдых у воды, позаботиться о себе заранее. Но если даже вы и не любитель забав на воде, она может прийти к вам сама, например, в виде наводнения. Поэтому записывайтесь в любое время года на уроки плавания – групповые или с инструктором. И сделайте так же для своих детей. Стоит это удовольствие не очень дорого, зато польза от него колоссальная. Вы сможете чувствовать себя на природе комфортно, не боясь нахлебаться воды или потерять ориентацию в пространстве во время купания.

Внимание, и ещё раз внимание

Остановимся более подробно на детях. По статистике, большинство детей тонут в присутствии хотя бы одного взрослого. Можно очень легко отвлечься в том же аквапарке или бассейне, а для несчастья хватает нескольких секунд. Поэтому внимание, и ещё раз внимание. Причём, надувные средства – нарукавники или надувные круги и матрасы – не являются гарантией безопасности, утверждает эксперт.

«Ничто не удерживает эти изделия на теле ребёнка. Часто нарукавники при поднятии рук вверх могут просто соскочить», - напоминает он.



Поэтому их лучше использовать только в качестве игрушек на отдыхе.

Другие советы по безопасному плаванию:

Никогда не плавайте в одиночку, даже если у вас хорошая подготовка. В воде может случиться всё что угодно даже с опытными пловцами – судороги или нарушение работы сердца. Поэтому лучше купаться в компании, а плавать на дальние расстояния хотя бы в паре.

Надевайте яркие шорты или купальник. Например, неонового жёлтого или розового. Если с человеком что-то случается в воде, то его легче отыскать по яркой одежде. И это относится не только к детям, но и ко взрослым. И лучше, вообще, избегать при купании предметов одежды голубого или зелёного цвета, которые, как правило, сливаются с водой.

Начинайте обучение детей плаванию с года. Хотя некоторые педиатры и советуют плавать с ребёнком чуть ли не с рождения, осознанность движений приходит к нему примерно через 12 месяцев.