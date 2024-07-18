Экономичный отдых в Дубае: советы для бюджетного путешествия

Хотите отдохнуть в роскошном Дубае, но не тратить много денег? Этот город славится дорогими отелями, ресторанами и магазинами, но при правильном подходе можно насладиться его красотами и не опустошить кошелек. Следуйте советам издания Туристас, чтобы провести незабываемый отпуск в Дубае, не выходя за рамки бюджета. Узнайте, как можно сэкономить на отдыхе в Дубае.

© unsplash

Выбирайте отдых в низкий сезон, когда цены на жилье и авиабилеты снижаются. Лето — самое бюджетное время для отдыха, хотя и очень жаркое. Для экономии используйте скидки турагентств, которые предлагают специальные предложения на проживание в отелях.

Обменивать валюту лучше в торговых центрах, где курсы выгоднее, чем в банках и отелях. Самый дешевый общественный транспорт — автобусы, проезд на которых стоит 3 дирхама. Метро и трамвай также доступны по цене.

Для экономии на связи используйте бесплатный Wi-Fi в отелях и общественных местах или приобретите местную сим-карту.

Летом можно посетить бесплатные достопримечательности, такие как фонтаны в Dubai Mall, набережная Dubai Marina и пляж Jumeirah Beach. Также доступны музеи и заповедники.

Для недорогого питания выбирайте кафе и фастфуд, где можно вкусно поесть по доступным ценам.