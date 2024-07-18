Спасатель дал советы по безопасному отдыху на воде

Руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов предупредил о возможных опасностях на воде и дал советы по безопасному отдыху.

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Он порекомендовал выбирать специально оборудованные места для купания, где есть стационарные спасательные посты и огороженные буйками зоны. Такие места проходят специальное обследование дна, чтобы исключить наличие опасных предметов, таких как стекло, камни, палки или штыри.

В жаркую погоду необходимо быть осторожным с солнцем и ультрафиолетовыми лучами. Необходимо носить головной убор и оставаться в тени, чтобы избежать теплового удара, который может привести к потере сознания и испортить отдых. Также следует помнить, что резкий перепад температур при погружении в воду может негативно сказаться на организме.

"Можно позагорать небольшое время для того, чтобы получить солнечные ванны, но ни в коем случае не засыпать на солнце и не задерживаться на долгое время. Плюс ко всему, использовать крем, закрывать голову головным убором от попадания прямых солнечных лучей, — рассказал эксперт в интервью NewsInfo.ru.



Для безопасности на пляже рекомендуется иметь минимальную аптечку для первой помощи с пластырями, бинтами и антисептиком. Также эксперт порекомендовал ходить по пляжу в шлепанцах, чтобы избежать порезов от опасных предметов, которые могут скрываться в песке, таких как стекляшки, колючки и открытые ракушки.

За лето в Петербурге утонули десять взрослых и один ребенок. Все они купались в запрещенных для этого местах, передает Neva.Today.

Ранее Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас», предупредили жителей Подмосковья об опасности отдыха на диких пляжах.