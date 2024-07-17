Почему в самолет нельзя брать кокос

Всем нам нравятся разные сувениры. Одни закупаются магнитами и кружками, другие – одеждой, третьи предпочитают что-то съедобное. Совет для последних: никогда не берите в ручную кладь кокосы. Эксперты рассказали, почему некоторые перевозчики запрещают перевозить их на своих воздушных суднах.

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Все дело в том, что копра (техническое название белой мякоти кокоса) считается взрывоопасным грузом, из-за чего она внесена в Реестр опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта. Это значит, что сотрудники аэропорта могут попросить вас оставить продукт в зоне досмотра, так как имеют полное право на это.

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По данным издания The Independent, тропическое лакомство отнесено ИАТА к 4 классу опасных грузов, наравне с серой или спичками, из-за чего многие европейские перевозчики – например, Ryanair и Easyjet – запретили его перевозку.

В сухом виде копра представляет собой «легковоспламеняющееся твердое вещество, склонное к самовозгоранию», которое может «выделять легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой». Кроме того, «копровая пыль может воспламениться от одной искры», сообщает ИАТА, а жирное содержимое может привести к «риску самонагревания».

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