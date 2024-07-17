Российский турист открыл аварийный люк самолета из-за жары в салоне

Пассажир самолета авиакомпании Smartavia не выдержал жары в салоне и открыл аварийный люк. Об этом пишет портал 78.ru.

Инцидент произошел перед вылетом лайнера из Санкт-Петербурга в Архангельск. Отправление было назначено на 13:40 17 июля, однако тягач долго не могли отцепить от самолета, и рейс задержали.

По словам путешественников, они около часа провели в салоне, где температура достигала плюс 40 градусов. При этом члены экипажа никому не предложили даже воды.

Из-за духоты один из пассажиров открыл аварийный выход, но бортпроводники заявили, что это серьезное нарушение. В результате мужчину отстранили от полета и забрали в полицию.

Вылет отложили еще больше, до 15:20. Примерно через два часа борт благополучно приземлился в Архангельске. Северо-Западная транспортная проводит проверку.