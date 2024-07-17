Названы главные причины взять отпуск осенью, а не летом

Брать отпуск лучше не летом, а осенью, так как в этот период есть больше направлений для отдыха, рассказала NEWS.ru турагент Татьяна Сапронова. Эксперт уточнила, что в осенний период в Турции более комфортная погода, а Египет и Объединенные Арабские Эмираты открывают бархатный сезон. Она также посоветовала присмотреться к Кубе, Марокко и Израилю.

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Осенью путешествие в Турцию более комфортное — нет палящей жары, море идеальной температуры. Прекрасно провести отдых на побережье можно даже в конце октября. Свой бархатный сезон открывают Египет и Эмираты, — пояснила Сапронова.



По ее словам, также осенью есть раннее бронирование, которое позволяет значительно сэкономить деньги. Она предупредила, что туры дорожают с близостью вылета. Кроме того, эксперт отметила, что существует возможность комфортного перелета и удачных стыковок, появляется вариативность при выборе отелей. Также, по словам Сапроновой, уменьшается вероятность столкнуться с акклиматизацией, а пляжи будут опустевшими.

По сравнению с высоким сезоном пляжи будут опустевшие — все семьи с детьми, студенты начали учебный год. В отличие от путешествия из зимы в лето, организм не испытывает стресса — резкой смены климата нет. Особенно по душе придется отпуск тем, кто ценит размеренный отдых, спокойствие и тишину, — добавила турагент.



Клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров ранее рассказал, что возвращение из отпуска на работу должно проходить постепенно, чтобы не испытывать сильный стресс. По его словам, эта тактика позволяет не наносить вреда физическому и психологическому состояниям.