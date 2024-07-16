Откуда берется пляжный песок

Со временем горы разрушаются и превращаются в песок. Вот какие ещё процессы в это время происходят.

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Грязь, песок, гравий, булыжники и валуны, которые сбрасываются при разрушении гор, смываются в потоки. Эти потоки объединяются, и в итоге образуются реки. Далее все отложения измельчаются по мере того, как они стекают в море.

Большие камни распадаются на более мелкие куски, поэтому в основном в море попадает грязь. Эти частицы ила и глины слишком малы, чтобы их можно было увидеть невооружённым глазом. Однако можно увидеть песчинки — более крупные куски камня.

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Различные цвета песка связаны с минералами, такими как хаки полевой шпат, дымчато-белый кварц, зелёный оливин или чёрный базальт. Сочетание цветов в пляжном песке показывает, из каких пород он сделан.

Большие волны уносят песок от берега, а меньшие толкают вдоль него. Поэтому важно, чтобы пляж «подпитывался» всё время песком. Это позволит ему оставаться песчаным.