Что делать при потере багажа в аэропорту

Главное - не паниковать, советуют специалисты. Они также обозначили схему действий на такой случай.

Кто несет ответственность за утрату, недостачу или утерю багажа? Что делать, если вещи не удалось найти в аэропорту? К кому обратиться за помощью в таком случае? В течение какого времени пропажу должны вернуть хозяину?

Об этом жителям Самарской области рассказала специалист Роспотребнадзора Виктория Мясникова. Она также дала несколько полезных советов, которые помогут решить проблему. Подробнее смотрите в видео телеканала "Губерния" (12+).