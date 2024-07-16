Турагент объяснил, чем чревата экономия на отдыхе в Таиланде

Выбирая отдых в Таиланде, не стоит экономить на гостинице и питании, иначе можно столкнуться с неприятными побочными эффектами, посоветовал руководитель одного из туристических агентств Александр Назаров. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что на курортах этой страны можно запросто подцепить различные инфекции или остаться разочарованным качеством сервиса.

Я очень не рекомендую брать дешевые отели в этой стране, если вы не хотите столкнуться с побочными эффектами такого отдыха: можно запросто подцепить пищевую инфекцию, да и качество сервиса вас неприятно удивит, — сообщил Назаров.



Ранее терапевт Владимир Сапрыкин порекомендовал туристам в Таиланде не ходить босиком по пляжу, не есть экзотическую еду и постоянно обрабатывать руки санитайзером. По словам врача, это необходимо делать, чтобы не подцепить паразитов, потому что, например, яйца гельминтов могут оказаться везде, в том числе на предметах быта, в почве, на растениях.

Кроме того, воду в Таиланде нужно пить кипяченую или бутилированную, лучше газированную, так как газ угнетающе действует на бактерии. Сапрыкин напомнил, что фрукты лучше покупать только с неповрежденной оболочкой, а перед употреблением тщательно мыть их горячей водой с хозяйственным мылом, по возможности ошпаривать кипятком.