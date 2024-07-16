Эксперт объяснил, почему необходимо оформлять медстраховку на отдыхе

Часто люди стараются сэкономить на медицинской страховке во время отдыха за границей. Но, когда происходят несчастные случаи или отравления, они оказываются не готовы оплатить услуги местных врачей. Разобраться в нюансах действия медицинской страховки помогла старший преподаватель факультета гостиничного и ресторанного бизнеса университета «Синергия», турагент Мария Клевицкая.

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«Начнем с того, что выехать за границу без страхового полиса нельзя, но существует большая разница в условиях страхования», – отметила эксперт.



Мария Клевицкая пояснила, что большинство страховок, автоматически включенных в стоимость тура, не покрывает всей суммы лечения в случае серьезных травм. К тому же такие полисы имеют определенную сумму франшизы – в среднем 15-30 долларов или евро.

«То есть если вы подвернули ногу или получили ссадину, медицинская помощь будет вам оказана только после уплаты франшизы. Также многие полисы имеют порог суммы из расчета на человека в день. Если ваше лечение обойдется дороже, придется доплатить, даже имея страховку», – объяснила эксперт.



По словам Клевицкой, одним из вариантов решения этих сложностей является дополнительная страховка от невыезда, но и тут есть нюансы. Следует внимательно изучить условия. Можно столкнуться с тем, что отказаться от тура разрешено только в случае госпитализации, передает RuNews24.ru.

«Я настоятельно рекомендую не экономить и брать страховку от невыезда семьям с детьми и людям третьего возраста. Так как именно эти группы туристов больше подвержены риску отмены поездки или оказанию медицинской помощи на отдыхе», – посоветовала турагент.



Кроме того, оформить дополнительную страховку Мария Клевицкая советует любителям активного отдыха – людям, отправляющимся кататься на горных лыжах, заниматься хайкингом или дайвингом.

Напомним, страховка является обязательным документом при посещении некоторых стран. Если оформление страхового полиса не является обязательным условием для посещения, а носит рекомендательный характер, то туроператоры все-таки советуют не пренебрегать услугой. Благодаря ей отдыхающие смогут компенсировать расходы на медицину, если потребуется помощь.