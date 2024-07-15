Тренер назвал способ сохранить форму в отпуске

Фитнес-тренер Том Холланд назвал способ сохранить форму в отпуске. Его слова приводит Men Today.

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Тренер заявил, что пятиминутная тренировка поможет оставаться в форме, даже находясь на отдыхе в отеле. В основу тренировки входят прыжки стоя, прыжки в планке и боковые прыжки.

Затем Холланд рекомендовал выполнить упражнение «фигурист». Для этого нужно встать, расположив ноги на ширине плеч, прыгнуть на правую ногу и согнуть колено. После чего завести левую ногу за правую лодыжку, но не касаться пола. Далее выполнить упражнение на другую сторону.

Ранее модель и телеведущая Яна Сапета назвала простой способ накачать пресс, не вставая с кровати. Для начала нужно потянуться, положив руки за голову или вдоль тела. Затем необходимо слегка приподнять верхнюю часть тела и зафиксироваться на несколько секунд в этом положении.