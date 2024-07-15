От романов до фэнтези: какой жанр литературы рекомендуют туристы в путешествии?

90% россиян читают в путешествиях. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследования. Чаще всего респонденты берут в отпуск бумажные книги. Электронным отдает предпочтение лишь около 20% путешественников.

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Лучшим жанром для поездок, по мнению туристов, стал роман — такие книги выбирают в поездку почти 70% опрошенных. На втором месте детективы и триллеры, замыкают тройку - фантастика и фэнтези. Также на отдых берут с собой историческую прозу, нон-фикшн, комиксы и учебную литературу. Наименее популярны оказались книги по бизнесу и детские книжки.