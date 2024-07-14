Сколько денег требуется для идеального отпуска

В 180 тысяч рублей на человека оценили нижегородцы свой идеальный отпуск в 2024 году. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по результатам опроса.

В среднем опрошенные намерены потратить на отпуск 55 тысяч рублей — это максимальная сумма на одного человека. 19% респондентов сообщили, что на отдых денег у них в этом году нет.

При этом женщины просят меньше денег на проведение отпуска, чем мужчины. Также выше запросы у россиян в возрасте от 35 до 44 лет, а больше всех тратят опрошенные моложе 34 лет.

По сравнению с прошлым годом среднестатистический отпускной бюджет вырос на 9%, а денежные требования к отпуску мечты — на 11%. Количество россиян, у которых не оказалось средств на отдых, сократилось на 8%.

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