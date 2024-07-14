Семь неочевидных вещей, которые нельзя делать в самолете

Волнение во время путешествия — не повод забывать о безопасности. Предлагаем ознакомиться со списком распространенных ошибок авиапассажиров, чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие как во время полета, так и после него. Следующие 7 вещей опасно делать в самолете.

© Super.ru

Снимать обувь

Редко кто разгуливает по салону самолета босиком, но такие пассажиры на местах все же встречаются. Впрочем, даже носки не спасут вас от всех загрязнений — тем более не стоит посещать в них туалетную кабинку. Каким бы чистым ни казался ковролин, помните, что вы в общественном месте с большой проходимостью. Заранее позаботьтесь об удобной обуви в ручной клади, чтобы не страдать во время полета.

Отстегивать ремни безопасности без необходимости

Многие спешат расстегнуть ремень как только погаснет соответствующее табло. На самом деле ради собственной безопасности пассажирам рекомендуется оставаться пристегнутым на протяжении всего полета. Большинство травм на борту связано с турбулентностью — и серьезных последствий, как правило, можно было бы избежать, если пассажир был бы пристегнут. Чтобы избежать дискомфорта, связанного с ремнем, попробуйте его расслабить, но не расстегивайте полностью. В случае турбулентности вы сможете оперативно затянуть его поплотнее.

Покидать туалет в случае тряски

Если вы случайно оказались в туалете во время турбулентности, эксперты рекомендуют там и остаться. Завершите, так скажем, начатое и присядьте на унитаз. Экстренно покидать уборную может быть опасно — из-за тележки в проходе и других незакрепленных предметов, которые теоретически смогут вас травмировать. Если у двери собралась очередь, быстро добраться до своего места может быть тем более затруднительно. Выходите только когда все успокоится или если об этом вас попросит бортпроводник.

Засыпать при взлете и посадке

Спать на этих этапах полета нельзя сразу по двум причинам. Во-первых, вы должны быть начеку в случае внештатной ситуации. Во-вторых, бессознательное состояние в критический момент может привести к повреждению слуха. Дело в том, что давление воздуха в салоне резко меняется — отсюда и боль в ушах. Избавиться от неприятных ощущений проще всего с помощью глотательных движений или «выдохнув» в закрытый нос. Во сне вы не сможете ничего предпринять: существует риск баротравмы барабанной перепонки.

Оставлять столик открытым

Недаром экипаж при взлете и посадке контролирует, чтобы столики были закрытыми. Когда все идет гладко — столик не представляет опасности, но в случае если приземление окажется жестким, вы получите серьезный удар в живот. Если столик вам действительно необходим, чтобы перекусить или поработать с ноутбуком, старайтесь не слишком наклоняться вперед. Турбулентность может стать большой неожиданностью — вы же не хотите удариться об откидную «полочку» лицом.

Терпеть жажду

В салоне самолетов всегда сухой воздух по техническим причинам — поэтому неудивительно, что у вас пересыхает во рту. Не стесняйтесь — смело просите воды у стюардессы. Как правило, она бесплатна даже у лоукостеров. Иначе вам грозит обезвоживание. По этой же причине эксперты советуют оказаться от кофе и чая, которые обладают мочегонным действием. По возможности просите воду в бутылке — стюардессы давно раскрыли грязный секрет прочих напитков на борту самолетов.

Выключать вентиляцию

Свежий воздух попадает в салон через компрессор двигателя, проходя сложную систему кондиционирования и очистки. То, что подается через персональную вентиляцию сверху, — примерно наполовину очищенный воздух из салона. Несмотря на то что воздух в салоне полностью обновляется за несколько минут, направленный поток воздуха защищает вас от вирусов. Тем более важно оставить вентиляцию включенной в сезон гриппа и если сосед демонстрирует симптомы вирусного заболевания.

8 вопросов, которые нужно задать себе в день рождения