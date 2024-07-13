Что взять в отпуск: эксперты составили список для спокойного отдыха
Портал Объясняем.рф публикует полезные советы, как собраться в путешествие.
В первую очередь следует проверить документы. Главный из них - паспорт.
Также в путешествии потребуются банковские карты. Эксперты рекомендуют взять несколько и равномерно распределить по ним деньги. Это поможет в случае, если одна из карт потеряется. Разумеется, необходим и запас наличных.
Важно приготовить билеты на поезд, самолет или автобус, распечатанные брони отелей или другого жилья. СНИЛС и номер полиса ОМС удобно сохранить в блокноте или в заметках телефона, так эти данные всегда будут под рукой. Тем, у кого есть льготы, нужно взять с собой подтверждающие документы.
Если поездка планируется за границу, то нужны:
- Загранпаспорт;
- Международные водительские права (если планируется брать машину в аренду);
- Медицинская страховка с необходимой суммой покрытия.
Перед зарубежной поездкой следует узнать условия своего тарифа за границей и пополнить баланс телефона, чтобы оставаться на связи.
В автомобильное путешествие нужно взять национальное и международное водительские удостоверения, техпаспорт, полис ОСАГО.
Также в набор автомобилиста входят: навигатор, аптечка, огнетушитель, видеорегистратор, гаечные ключи, запасное колесо и домкрат, провода вспомогательного запуска, компрессор для подкачки шин, буксировочный трос и знак аварийной остановки. В багажник стоит положить запас воды, масла, антифриза, стеклоомывающей и тормозной жидкостей, канистру с бензином.
Если с вами отправляются дети, то необходимо взять их свидетельства о рождении, полисы ОМС, российские и загранпаспорта (если едете за рубеж). Также в дорогу лучше захватить:
- Запасную удобную одежду и обувь;
- Перекус и воду;
- Бутылочки, детское питание, соски, подгузники (если ребенок маленький);
- Игрушки, книги, раскраски, карандаши и другие предметы, которые помогут развлечь детей в дороге;
- Влажные и сухие салфетки;
- Коляску и автокресло (для тех, кто на машине).
В путешествии с животными необходим ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации от бешенства и других заболеваний.
Также в перечне важных предметов:
- Переноска;
- Корм и миски;
- Лоток и наполнитель;
- Поводок, намордник, ошейник;
- Игрушки;
- Средства гигиены и лекарства.
Важно помнить, что перед поездкой в другую страну питомцу нужно пройти обработку от паразитов и оформить ветеринарное свидетельство формы № 1. Кроме того, большинство стран требуют чипировать животных.
Следует заранее узнать правила перевозки. С авиакомпаниями этот вопрос нужно согласовывать уже на этапе покупки билетов.
Эксперты перечислили и содержимое аптечки в дорогу:
- Пластыри;
- Мази от ушибов и укусов насекомых;
- Обезболивающие;
- Средства от аллергии;
- Препараты от отравлений и укачиваний;
- Жаропонижающее и лекарства от простуды;
- Солнцезащитный крем.
Следует не забыть и препараты, которые регулярно принимаются по назначению врачей.
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