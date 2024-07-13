Что взять в отпуск: эксперты составили список для спокойного отдыха

Портал Объясняем.рф публикует полезные советы, как собраться в путешествие.

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В первую очередь следует проверить документы. Главный из них - паспорт.

Также в путешествии потребуются банковские карты. Эксперты рекомендуют взять несколько и равномерно распределить по ним деньги. Это поможет в случае, если одна из карт потеряется. Разумеется, необходим и запас наличных.

Важно приготовить билеты на поезд, самолет или автобус, распечатанные брони отелей или другого жилья. СНИЛС и номер полиса ОМС удобно сохранить в блокноте или в заметках телефона, так эти данные всегда будут под рукой. Тем, у кого есть льготы, нужно взять с собой подтверждающие документы.

Если поездка планируется за границу, то нужны:

Загранпаспорт;

Международные водительские права (если планируется брать машину в аренду);

Медицинская страховка с необходимой суммой покрытия.

Перед зарубежной поездкой следует узнать условия своего тарифа за границей и пополнить баланс телефона, чтобы оставаться на связи.

В автомобильное путешествие нужно взять национальное и международное водительские удостоверения, техпаспорт, полис ОСАГО.

Также в набор автомобилиста входят: навигатор, аптечка, огнетушитель, видеорегистратор, гаечные ключи, запасное колесо и домкрат, провода вспомогательного запуска, компрессор для подкачки шин, буксировочный трос и знак аварийной остановки. В багажник стоит положить запас воды, масла, антифриза, стеклоомывающей и тормозной жидкостей, канистру с бензином.

Если с вами отправляются дети, то необходимо взять их свидетельства о рождении, полисы ОМС, российские и загранпаспорта (если едете за рубеж). Также в дорогу лучше захватить:

Запасную удобную одежду и обувь;

Перекус и воду;

Бутылочки, детское питание, соски, подгузники (если ребенок маленький);

Игрушки, книги, раскраски, карандаши и другие предметы, которые помогут развлечь детей в дороге;

Влажные и сухие салфетки;

Коляску и автокресло (для тех, кто на машине).

В путешествии с животными необходим ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации от бешенства и других заболеваний.

Также в перечне важных предметов:

Переноска;

Корм и миски;

Лоток и наполнитель;

Поводок, намордник, ошейник;

Игрушки;

Средства гигиены и лекарства.

Важно помнить, что перед поездкой в другую страну питомцу нужно пройти обработку от паразитов и оформить ветеринарное свидетельство формы № 1. Кроме того, большинство стран требуют чипировать животных.

Следует заранее узнать правила перевозки. С авиакомпаниями этот вопрос нужно согласовывать уже на этапе покупки билетов.

Эксперты перечислили и содержимое аптечки в дорогу:

Пластыри;

Мази от ушибов и укусов насекомых;

Обезболивающие;

Средства от аллергии;

Препараты от отравлений и укачиваний;

Жаропонижающее и лекарства от простуды;

Солнцезащитный крем.

Следует не забыть и препараты, которые регулярно принимаются по назначению врачей.

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