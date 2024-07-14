Welcome-бонусы, бесплатная стоматология и фитнес: чем перевозчики зазывают бортпроводников

После того как «Аэрофлот» поднял своим бортпроводникам зарплаты до 120 тыс. руб., редакция TourDom.ru в канун празднования их профессионального праздника решила выяснить, сколько получают подобные специалисты в других авиакомпаниях. Рассказываем, на что могут претендовать соискатели с аттестатом за 11 класс, хорошим знанием английского и готовностью пройти бесплатное обучение.

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В «Победе» бортпроводники зарабатывают от 100 тыс. руб. После первого месяца работы в компании новички получают welcome-бонус в размере 50 тыс. руб. Сотрудникам предоставляют дополнительное медицинское страхование, в которое входят услуги стоматологии. В авиакомпании готовы рассмотреть соискателей без опыта, но диплом бортпроводника необходимо получить до трудоустройства. У перевозчика есть собственный учебный центр, где можно бесплатно пройти соответствующие курсы.

Во время обучения авиакомпания платит стипендию, она составляет 20 тыс. руб. Если новый сотрудник решит уволиться раньше, чем через 2,5 года работы, то ему придется вернуть 47 620 руб. за прохождение курса. С кандидатов, которые завалят экзамен или решат уйти к другому перевозчику, также взыщут стипендию. Стоит отметить, что такие условия довольно типичны для российских авиакомпаний.

Бортпроводники «России» получают от 80 тыс. руб. на руки. В качестве дополнительных плюшек работодатель дает специалистам, помимо ДМС, еще и возможность заниматься в корпоративных спортивных секциях. Сотрудников без опыта тоже обучают и даже платят стипендию побольше, чем лоукостер, – 25 тыс. руб.

«Уральские авиалинии» предлагают своим бортпроводникам зарплату от 80 тыс. руб. в месяц. Бывшие сотрудники сообщают в соцсетях, что ДМС в компании отсутствует. Сейчас перевозчик рассматривает вакансии от новичков без свидетельства об обучении. При необходимости соискателя направят на курсы и выплатят стипендию.

В авиакомпании «Азимут» бортпроводник может зарабатывать от 100 тыс. руб. в месяц. Сотрудникам частично компенсируют расходы на занятия спортом. Эта авиакомпания ждет только опытных соискателей. Нужно не только иметь документы, но и отработать по профессии хотя бы один год.