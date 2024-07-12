Эксперт объяснил, может ли самостоятельный отдых быть экономным и безопасным

Гендиректор Агентства Креативных Путешествий «Горячо» Амир Газизов отметил, что часто пакетные туры туроператоров существенно выгоднее по стоимости, однако они почти всегда предусматривают массовые направления: Турция, Египет и другие.

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В какие-то точки планеты попасть можно только самостоятельно, добавил эксперт.

Газизов в беседе с «Южным федеральным» подчеркнул, что по безопасности самостоятельное путешествие и пакетный тур не отличаются. Однако в ситуации форс-мажор пакетному туристу есть куда обратиться за помощью.

Если страну отдыха закрыли на фоне геополитической ситуации или отменили полеты туда, то туроператор вывезет туристов, поскольку это является его обязанностью. А самостоятельный турист предоставлен сам себе.

Неразбериха может возникнуть с местом проживания. Самостоятельный путешественник сам забронировал для себя отель и остается один на один с исполнителем. А туроператоры в этом случае помогают решить проблему.

Газизов добавил, что экономия в самостоятельных поездках не всегда очевидна. К примеру, для россиян закрыты некоторые популярные сервисы бронирования. Один из клиентов эксперта сам нашел сайте для своей семьи отель за 335 тысяч рублей на 14 ночей в декабре, а Агентство Креативных Путешествий нашли для него этот же отель у туроператора г за 224,8 тысячи рублей.

Газизов посоветовал перед поездкой сравнивать цены при самостоятельном бронировании и у туроператоров.

Ранее сообщалось, что Дальний Восток стал гораздо популярнее у российских туристов.