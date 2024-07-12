Опоздал на самолет и подал иск: есть ли смысл идти в суд на туроператоров

Россиянин опоздал на рейс своего самолета и через суд потребовал от туроператора вернуть ему деньги за поездку. Клиент сослался на то, что в аэропорту не звучали объявления о начале и завершении посадки на борт.

© РИА Новости

Во время судебного разбирательства суд первой инстанции установил, что время вылета рейса было указано на посадочном талоне и электронных табло в здании аэропорта. Кроме того, объявления о посадке передавались по громкой связи. Недовольный таким решением турист подал апелляцию и кассацию, но ему все равно отказали в возврате средств, уплаченных за тур, в выплате неустойки, а также морального вреда и штрафа.

Комментируя этот инцидент, основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов рассказал, что это не единственный случай. Туристы пытаются взыскать с компаний деньги за потерю багажа, духоту в самолете, отравления пищей на борту, овербукинг и прочее. Мохов обращает внимание на тот факт, что в перечисленных случаях нужно ответственно подходить к выбору ответчика в каждой конкретной ситуации.

«Если турист полагает, что ему причинены убытки, связанные с действиями или бездействием аэропорта или авиаперевозчика, то и с требованиями следует обращаться к этим организациям. Сначала в претензионном порядке, а затем уже в судебном», – объяснил юрист.



По словам Мохова, к подаче иска по любому поводу именно к туркомпаниям путешественников склоняют юристы-правозащитники, обещающие «гарантированное решение». Клиентам дают ложную надежду в «абсолютной ответственности туроператора за все содержание тура». Но конечной целью таких дел зачастую являются раздутые судебные расходы, констатирует Мохов. При этом ни туроператор, ни турагент не могут проконтролировать, например, каким образом оповещаются пассажиры о времени отправления рейсов в аэропорту, подытожил юрист.