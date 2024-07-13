Воровство на отдыхе: эксперт назвал топ предметов, которые гости вывозят из отелей

Редакция RuNews24.ru спросила эксперта по туризму, основателя турагентства «99евро» Татьяну Сапронову, что законно взять «на память», а что является гостиничным воровством.

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Эксперт начала с того, что взять можно:

Разная «мелочь» с символикой отеля – это неотъемлемая часть хорошего сервиса

Большинство отелей оставляет в номерах различные канцелярские товары – блокноты, карандаши, ручки, стикеры и т. д. Там, где уровень сервиса достаточно высокий, также есть приятные мелочи для детей – восковые карандаши, фломастеры, альбомы. Все эти предметы включены в стоимость, поэтому любой турист может пользоваться всем как на отдыхе, так и дома. Можно забрать приглянувшуюся ручку домой на память или подарить кому-то в качестве сувенира. Кстати, это часть маркетинга – ненавязчивая реклама работает гораздо эффективнее;

Все, что принято считать предметами одноразового пользования

К ним относятся тапочки, мини-наборы для шитья, косметические средства для мытья в небольших упаковках. В отелях премиум-класса в ванной комнате всегда есть ватные палочки и диски, зубная паста и салфетки. Как правило, все средства в индивидуальных упаковках или маленьких пластиковых флаконах: все это можно смело забирать и использовать в спортзале, дома или других поездках;

Конфеты, печенье, мини-шоколадки на тарелке в номере

В качестве презента в номере может стоять вазочка с кондитерскими изделиями, чаем и растворимым кофе. Все это уже включено в стоимость, и, если за время путешествия ничего попробовать не удалось, можно взять угощения в дорогу. В люкс-отелях в качестве комплимента в номере ставят корзину с фруктами, конфетами, шампанским или вином. Будет открытка или карточка с пожеланиями приятного отдыха. Если вдруг ее нет и есть какие-то сомнения, можно уточнить у администрации, презент это или нет.

Далее собеседница издания назвала вещи, которые уносить из отелей категорически нельзя.

Спикер посетовала, что многие гости считают, что в качестве сувенира можно прихватить халат, полотенце, симпатичную простынь или наволочку, расшитую подушку, небольшие другие предметы интерьера гостиничного номера. В туристической практике есть случаи, когда гости вывозили красивые стаканы для зубных щеток, органайзер для хранения ватных палочек и дисков, картины, пепельницы, статуэтки, подставки для телефонов и многое другое. Список, конечно, можно продолжать. Конечно, все, что можно использовать повторно, любую посуду, банные принадлежности и предметы интерьера вывозить нельзя – за это предусмотрен штраф, попадание в черный список, а в особо неприятных ситуациях – вызов полиции. Так как кражи случаются довольно часто, во многих отелях за содержимым номеров следят тщательно и проверяют номер перед выездом туристов.