Организатор туров рассказала, как подготовиться к походу

Организатор активных туров и инструктор на маршрутах Анастасия Епифанова рассказала, что нужно брать с собой в поход.

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Эксперт рекомендовала выбирать палатку из прочного полиэстерного материала (который часто имеет приставку «поли» в названии), так как он более долговечен и устойчив к ультрафиолетовому излучению. Хорошим приобретением будет двухслойная конструкция с «тамбуром» для хранения грязных вещей и обуви.

Очень важно выбирать специализированную обувь для походов, такую как трекинговые ботинки или кроссовки из дышащих материалов. Обувь должна иметь хорошую фиксацию голеностопа и жесткую подошву для улучшенной сцепки с различными поверхностями. Мембрана, такая как Gore-Tex, помогает сохранять водонепроницаемость и дышащие свойства.

Для одно- или двухдневного похода рекомендуется рюкзак объемом 60 литров. Важно, чтобы рюкзак был комфортным и удобным для носки.

Эксперт добавила, что при выборе спальника необходимо учитывать температурные условия. Спальник должен иметь температурный режим комфорта, соответствующий ожидаемым условиям на маршруте похода.

— Если человек отправляется в поход один, нужно брать с собой эластичный бинт, йод, обезболивающее, перекись, специфические лекарства при необходимости, — сообщила Епифанова в интервью 360.ru.



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