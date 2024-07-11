Эксперт поделился простыми лайфхаками, чтобы не потерять свой багаж

Потеря багажа способна испортить даже самый роскошный отпуск, поэтому перед путешествием на самолете полезно знать некоторые нюансы. Например, эксперты советуют позаботиться о том, чтобы ваш чемодан выделялся на багажной ленте.

© Super.ru

«Маркируйте свой багаж с помощью яркого ремешка или наклейки. Это поможет предотвратить ситуацию, когда кто-то другой по ошибке возьмет вашу сумку, и упростит поиск на ленте», — объяснил эксперт по путешествиям Рокки Трифари в беседе с HuffPost.



Специалисты не устают напоминать о необходимости удалить все штрихкоды с прошлых поездок. Зато маршрутный лист и контактная информация, вложенные в специальную пластиковую бирку, помогут быстрее с вами связаться, если что-то пойдет не так. Но самое современное и надежное решение на сегодняшний день — Bluetooth-трекеры.

«Они не слишком дорогие, и их легко положить в вашу сумку. Некоторые модели позволяют указать имя пользователя в приложении», — объяснил Элад Шаффер, специалист по страхованию путешественников.



В результате вы будете видеть, где находится ваш багаж, и даже сможете убедиться, что он благополучно загружен на борт.