Названы ошибки на отдыхе, способные привести к трагедии

Эксперт по выживанию Эдуард Халилов назвал ошибки россиян на отдыхе, которые способны привести к трагедии. Своими советами он поделился с «Пятым каналом».

© Lenta.ru

По словам эксперта, часто туристы выбирают неправильные места для проведения досуга. Он пояснил, что не стоит посещать пляжи, где могут быть разбросаны разбитые стекла и банки. Не подходят для купания и популярные у рыбаков водоемы, так как человек может запутаться в сетях и уйти под воду.

Халилов также предупредил о рисках употребления алкоголя перед купанием. По его словам, пьяный человек не может точно рассчитать свои силы, а иногда даже координировать движения рук и ног. Кроме того, при заплывах на длинные дистанции туристы не всегда учитывают, что обратно плыть придется столько же, и теряют силы по дороге к берегу, что приводит к несчастному случаю.

Эксперт добавил, что россияне на отдыхе часто не соблюдают питьевой баланс и не принимают витамины, не защищаются от солнца, резко погружаются и прыгают в воду «рыбкой», а также не следят за своими детьми.

Ранее россияне назвали свои главные страхи на отдыхе. Выяснилось, что примерно треть опрошенных соотечественников боится мошенников и грабителей.