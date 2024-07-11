Проще, чем кажется: как сэкономить на авиабилетах

Туристам пора готовиться еще туже затягивать пояски. Уже сейчас в Росавиации обсуждают вопрос аэронавигационных сборов для финансирования ремонта аэродромов. Эксперты отмечают, что это приведет к росту стоимости билетов на самолеты. «Вечерняя Москва» узнала, как сэкономить.

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Скидка полагается

Сегодня существуют десятки сайтов и приложений, которые наперебой рекомендуют урвать самые выгодные билетики, туры или забронировать отель. У каждого своя система лояльности — одни предлагают накапливать баллы, другие устраивают дни распродаж, третьи и вовсе советуют открыть отдельные счета. Ну а решать, конечно, вам.

Например, с приложением «Ван ту трип» вы можете копить баллы и тратить их на следующие поездки. На «Авиасейлс» есть раздел с подборкой «горячих билетов». «Авиакасса» позволяет оплачивать не всю сумму сразу. На «Купи билет» вы также сможете стать участниками бонусной программы. А сервис «Туту.ру» предлагает своим клиентам статусы — чем больше заказов, тем выше скидка.

Конечно, это только малая часть программ, которые предлагают различные варианты сэкономить. И это действительно работает, конкуренция между сервисами делает свое дело. Поэтому бояться подобных предложений не стоит.

Все по очереди

Но не забывайте, что в погоне за клиентами компаниям надо еще и заработать, поэтому часто они идут на хитрости. Например, если вы берете больше одного билета — в общей сумме может оказаться, что за каждый вы в итоге доплатили по 100– 200 рублей. Поэтому лучше бронировать по одному.

Отложи до завтра

Нередко стоимость билетов с каждым следующим заходом на сайт увеличивается. Клиент же, опасаясь того, что цена будет расти и дальше, совершает покупку. В таких случаях, если вы уверены, что билетов достаточно, просто отложите покупку.

Какой ты клиент

Также есть мнение, что сервисы, получая ваши данные, собирают информацию о том, куда вы летали, сколько раз, каким классом. Таким образом, более платежеспособным, на взгляд системы, клиентам она показывает более высокий тариф. Чтобы проверить это, ищите билеты неавторизованным пользователем.

Смотри в оба

Как показывает практика, брать билет «туда-обратно» выгоднее. И это так, если говорить в пределах одного сервиса. На самом же деле удачные покупки билетов совершает тот, кто умеет сравнивать. Поэтому запаситесь минимум двумя сервисами. Бывает так, что на одном билет «туда» попал в «горячие предложения», а «обратно» будет выгоднее взять на другом сайте.

За лень заплатишь

Не ленитесь также заходить на сайты авиакомпаний. Они продают билеты напрямую, и у них существуют свои системы скидок. О них, кстати, самими первыми узнают те, кто подписан на перевозчиков в соцсетях. Например, одна из российских бюджетных авиакомпаний нередко устраивает акции распродаж билетов по 100 рублей.

Время — деньги

Общие рекомендации «ловли» выгоды просты:

"По возможности бронируйте билеты заранее — это гарантированный способ сэкономить. Помните, что путешествовать в праздники, каникулы и разгар сезона всегда дороже. Например, если вы хотите на юг — езжайте туда в сентябре. И цены ниже, и погода хорошая, да и людей меньше", — заключает турагент Алексей Овсянников.



Прямая речь

Сергей Абрамов, председатель комитета МТПП по туризму и гостиничном бизнесу: