Как вернуть деньги, если отель заселил в плохой номер

Если на фото номер выглядел прекрасным, а в реальности оказался грязным и неуютным, гостиница обязана предложить скидку, другой номер или вернуть деньги. Но не факт, что администрация окажется сговорчивой. Как же быть в таком случае? Какие доказательства собрать и на какую компенсацию можно рассчитывать? Об этом «Секрету фирмы» рассказали юристы.

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По приезде в гостиницу можно ощутить невидимый на фотографиях сайта затхлый воздух, увидеть неработающие кондиционеры, мятое бельё, сломанную мебель и грязь. А ещё у вас могут быть шумные соседи.

Как итог — ночёвка в грязном номере, финансовые затраты, потерянное отпускное время и извинения, принесённые сотрудниками гостиницы.

В этом случае необходимо обратиться к руководству гостиницы и требовать устранить все недостатки, сделать скидку либо вернуть оплату. Как показывает практика, руководство мест для отдыха, включая отели и гостиницы, не всегда в курсе того, как работают сотрудники на местах, и бывают искренне удивлены произошедшему. В связи с чем они, как правило, стараются сгладить конфликт и прийти к консенсусу, причём с выгодой для потребителя. -



Попросите администрацию, чтобы поменяли номер либо сделали скидку. Если проблема существенная или её вовремя не устранили, требуйте вернуть деньги.

Но что делать, если отель отказывается и проблему решать и деньги возвращать? Сразу бежать в Роспотребнадзор и предъявлять претензии не стоит. Сначала нужно собрать доказательства несоответствия номера заявленным условиям.

«При отсутствии объективных доказательств с вашей стороны вас просто сочтут неадекватным и сложно будет добиться какого-либо результата», — объяснила юрист .



Как собрать доказательства

Юрист и экономист Юлия Верховцева посоветовала для сбора доказательств сфотографировать и снять на видео все недостатки номера.

Снимите видео места и общения с сотрудниками. Сделайте скриншоты с сайта отеля, чтобы показать, как номер должен был выглядеть на самом деле. Напишите отзыв о низком качестве услуг. С этими доказательствами можно писать жалобу в Роспотребнадзор и обращаться в суд. -



Юристы напомнили, что в суде вы можете потребовать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

Чтобы избежать всех этих разборок, нужно перед поездкой серьёзно подойти к выбору отеля. Одна из самых больших ошибок туристов — выбирать гостиницу по фоткам номера в интернете. О грамотном выборе мы рассказывали здесь.