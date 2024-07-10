В Госдуме намерены ограничить рост стоимости авиабилетов

Депутаты Госдумы намерены до конца года включиться в работу по установлению потолка границы цен на авиабилеты. Состав рабочей группы по вопросам тарифообразования на транспорте, которая займется этим вопросом, профильный парламентский комитет утвердил 9 июля, передает "Уралинформбюро".

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"Рабочая группа будет запрашивать в правительстве, в Минтрансе, перечень и принципы ценообразования тарифов на отдельных рейсах, и комиссия ФАС будет оценивать, насколько они экономически обоснованы", – пояснил "Коммерсанту" глава комитета по транспорту Госдумы Евгений Москвичев.



По словам депутата Николая Харитонова, в приоритете – ограничение стоимости билетов для льготных категорий пассажиров и на ряде дополнительных маршрутов. В целом динамическое ценообразование, "должно иметь некоторые границы на всех рейсах, чтобы цена билета не взлетала в несколько раз". Рабочая группа должна будет искать компромисс, чтобы перевозчики не летали себе в ущерб в условиях подорожания топлива, технического и аэропортового обслуживания.

Ранее Федеральная антимонопольная служба на фоне вала жалоб пассажиров на дорогие авиабилеты запросила у шести крупных авиакомпаний России пояснения о ценообразовании.

Следует напомнить, что сейчас в стране действует ряд программ с субсидируемой за счет бюджета ценой перелета. Все они фактически содержат ограничение стоимости авиабилетов.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов считает, что инициатива депутатов малореализуема и приведет к банкротствам перевозчиков или к их уходу с неприбыльных маршрутов. Между тем проработка некоторого ограничения динамики предельной цены билета, по его мнению, имеет смысл: чтобы недорогие билеты не росли в цене на порядок. В качестве альтернативных методов решения вопроса повышения авиаподвижности пассажиров Зотов называет ужесточение позиции по росту аэропортовых сборов и стабилизацию цен на авиакеросин.