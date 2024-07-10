Стало известно, где туристы могут попробовать самое дешевое пиво

Стало известно, где в мире самое дешевое пиво
Россия входит в число стран с самыми демократичными ценами на пиво.
Как пишет РИА Новости, пол-литра напитка в среднем обойдутся в 80 рублей, или 91 цент при пересчете в доллары, а самый дешевый напиток можно найти в Конго - там он будет стоить 42 цента.
Совокупно в 37 странах мира получится насладиться хмельным напитком дешевле доллара за пол-литра.
В число таких стран, помимо Конго, вошли также Ангола (54 цента), Иран (57 центов), Абхазия (68 центов) и Фолклендские острова (69 центов).
Россия расположилась на 21-м месте, а наши ближайшие соседи по списку - это Чехия (90 центов) и Казахстан (также 91 цент).
В 13 государствах пол-литра пенного обойдутся дороже 4 долларов. Последнее место в рейтинге "доступности" пива занимает островное государство Науру - там выложить придется сразу 6,73 доллара.
Ранее "СП" писала, что эксперты назвали самое вкусное пиво в России.